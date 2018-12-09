Количество коррупционеров в России увеличивается

Представители Генпрокуратуры заявили, что в России за год на 10 % выросло количество взяток. Особенно отличился столичный регион.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день 15 лет назад был представлен для подписания антикоррупционный документ - Конвенция ООН против коррупции. Согласно этому нормативному акту, подписавшие его страны должны были признать уголовным преступлением факт дачи и получения взятки, хищение средств из бюджета, отмывание коррупционных доходов.

С января по октябрь было зафиксирован 3171 случай взятки (статья 290 УК РФ), что превышает данные за аналогичный период прошлого года (2899 случаев). Таким образом, рост составил 9,4%. Такие данные выложены на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры crimestat.ru.

Отмечается, что факты коррупции стали намного чаще встречаться в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно), в лидеры антирейтинга выбились Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).

По сведениям надзорного органа, с января по октябрь были совершены 27143 преступления, связанных с коррупцией. А это почти на 2 % выше показателей за аналогичный период 2017 года. Этот рост в ведомстве связали и с большей выявляемостью, а также ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой. Помимо этого, Генпрокуратуру наделили полномочиями вести проверку в отношении экс-госслужащих на протяжении полугода с момента их увольнения.

Однако удельный вес преступлений, связанных со взятками, в общем количестве преступлений остается прежним: 1,6%.

Правда. Ру ранее сообщала, какие регионы России являются самыми коррумпированными.

Читайте также:

Кто отпразднует День борьбы с коррупцией?

Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна