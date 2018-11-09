Москвич получил тяжелые ожоги на кухонной охоте за тараканом

Случай, произошедший недавно в Москве, вполне мог бы стать забавным, если бы не тяжелые травмы, который получил главный герой истории.

Так, зайдя как-то к себе на кухню, житель столицы обнаружил там большого рыжего таракана. Мужчина не растерялся и решил уничтожить насекомое. Но не прихлопнуть тапкой или свернутой газетой, а сжечь оказавшегося не в то время и не в том месте таракана — отчего-то мужчина решил, что так поступить с насекомым будет правильнее.

Вооружившись газовым баллончиком для заправки газовой плиты и зажигалкой, москвич приблизился к таракану. Когда он поднес ее к газовому баллончику, ярко вспыхнул огонь и обжег руки мужчине. Ему пришлось вызвать скорую помощь. В больнице врачи констатировали у него ожог пламенем 2-3 степени.

Отмечается, что мужчина уже дома — хирургическое вмешательство и профессиональная помощь медиков ему помогли. Теперь, наверное, житель столицы будет убивать тараканов по старинке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прямо в вестибюле московского метрополитена полицейский застрелил собаку. Пса на стража правопорядка натравил бездомный. Удивительно, но мнения пользователей социальных сетей о поступке сотрудника полиции разделились — нашлись те, кто решил, что он поступил неподобающим образом.

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