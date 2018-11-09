В провинциальном лагере детям устроили карцер, как в СИЗО

В одном из детских лагерей Ивановской области директор ввела самые настоящие тюремные порядки.
Так, глава детского лагеря запирала провинившихся детей на замок в маленькой комнатке без окон. Известно, что "карцер" находился не в основном жилом корпусе, а в отдельном деревянном строении.
Согласно местным средства массовой информации, сроки нахождения детей в комнате директор выбирала по собственному усмотрению. Так, проштрафившегося ребенка могли посадить под замок и на час, и на сутки. Из тесной комнатки ребенка отпускали лишь в столовую и туалет.
Сообщается, что директора детского лагеря уже уволили со своего поста. Также в отношении нее завели сразу несколько уголовных дел. В данный момент женщина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов, столкнувшись с такой жестокостью, продолжают расследование — они считают, что "карцер" мог быть не единственным инструментом воспитания начальницы детского лагеря в Ивановской области.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детей младших классов одной из школ Псков заставляют учить основы православия. Директор общеобразовательного учреждения возмущения родителей не разделила и не поняла. Она заявила, что в таком городе, как Псков, стыдно не знать основ православия.
Читайте также:
Пропавшие дети: Реальные истории
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей.
В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?