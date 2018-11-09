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Источник Правда.Ру

В провинциальном лагере детям устроили карцер, как в СИЗО

Происшествия

В одном из детских лагерей Ивановской области директор ввела самые настоящие тюремные порядки.

В провинциальном лагере детям устроили карцер как в СИЗО. 394788.jpeg

Так, глава детского лагеря запирала провинившихся детей на замок в маленькой комнатке без окон. Известно, что "карцер" находился не в основном жилом корпусе, а в отдельном деревянном строении.

Согласно местным средства массовой информации, сроки нахождения детей в комнате директор выбирала по собственному усмотрению. Так, проштрафившегося ребенка могли посадить под замок и на час, и на сутки. Из тесной комнатки ребенка отпускали лишь в столовую и туалет.

Сообщается, что директора детского лагеря уже уволили со своего поста. Также в отношении нее завели сразу несколько уголовных дел. В данный момент женщина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов, столкнувшись с такой жестокостью, продолжают расследование — они считают, что "карцер" мог быть не единственным инструментом воспитания начальницы детского лагеря в Ивановской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детей младших классов одной из школ Псков заставляют учить основы православия. Директор общеобразовательного учреждения возмущения родителей не разделила и не поняла. Она заявила, что в таком городе, как Псков, стыдно не знать основ православия.

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Темы дети Россия лагерь Иваново полиция
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