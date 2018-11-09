Красноярские чиновницы разворовали подарки и деньги ветеранов

Заместитель министра Красноярского края по социальной политике и ее ближайшая подчиненная решили немного подзаработать. Но путем, мягко говоря, не самым законным.

Так, горе-чиновницы решили обворовать местных ветеранов Великой Отечественной войны. Но, конечно же, не в прямом смысле — в квартиры и дома стариков они не врывались. Поступили прохиндейки куда более умно. Хотя все равно попались в руки стражей правопорядка.

Преступная схема двух красноярских чиновниц выглядела следующим образом. Они заказали два с половиной десятка госконтрактов на подарки ветеранам на общую сумму в два миллиона триста тысяч рублей. Накупив подарков ветеранам на двести тысяч рублей, оставшиеся деньги "предпринимательницы" поделили между собой.

В Следственном комитете Российской Федерации отметили, что при обыске на квартирах у красноярских чиновниц нашли бытовую технику, что значилась на госконтрактах за прошлые годы.

Ранее "Правда.Ру" писала о другой прославившейся на всю России чиновнице. Так, глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких встретилась недавно с той самой молодежью. И в ходе встречи заявила молодым людям, что государство им ничего не должно, ведь не просило никого их рожать.

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