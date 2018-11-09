Умер один из самых заметных актеров "Ералаша"

Ушел из жизни один из самых известных актеров детской юмористической передачи "Ералаш" Николай Румянцев. Ему было всего 54 года.

Причина скоропостижной кончины Николая Румянцева остается неизвестной — родственники и близкие известного актера не спешат делиться со средствами массовой информации подробностями личной трагедии. Также нет никакой информации о том, где и когда пройдут похороны Николая Румянцева.

Одна из самых ярких ролей Николая Румянцева — школьник Петя в эпизоде "Чудное мгновенье", что вышел в далеком 1975 году. По сюжету мальчик собирается пойти играть в хоккей с ребятами во дворе, на что строгая бабушка напоминает ему, что он должен почистить картошку. Женщина спрашивает внука: "Кто это за тебя сделает? Пушкин?". Находчивый школьник уверяет, что мол, да, Пушкин, а вместе с ним по домашним делам ему якобы помогут и Гоголь с Толстым. Спустя какое-то время Петя возвращается домой и видит, что именитые деятели отечественной литературы на радость его бабушке и в самом деле чистят картошку, пылесосят и моют посуду.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о смерти знаменитого российского и советского актера Николая Караченцова. Борющийся с тяжелым онкологическим заболеванием, он не дожил до своего 74-летия менее суток.

Фото: kino-teatr.ru

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