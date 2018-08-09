Терзаемая раком жена Асада обратилась к нации

Асма Асад, жена президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, обратилась к народу своей страны. Ранее у супруги сирийского главы обнаружили серьезное онкологическое заболевание.

Фото: twitter.com/@Presidency_Sy

В своем обращении Асма заявила, что ее переполняют стойкость и вера в светлое будущее. По словам первой леди, этому она научилась у обычных сирийцев — именно они показали всему миру, как можно достойно противостоять трудностям. Ее решимость вытекает из решимости народа, поделилась Асма Асад.

О заболевании супруги Башара Асада стало известно буквально вчера. У женщины обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. К счастью, на ранней стадии. Сейчас Асма находится в больнице, где проходит курс лечения.

Асма Асад родилась в Лондоне и, помимо сирийского, имеет гражданство Соединенного Королевства. Получив образование в области компьютерных технологий и французской литературы, долгое время работала в различных банках, специализируясь на инвестициях и слиянии крупных международных компаний.

Переехала в Сирию в далеком 2000 году. Через месяц после переезда вышла замуж за Башара Асада. Будущий президент страны в том же году получил звание генерал-лейтенанта и был назначен верховным главнокомандующим сирийской армии.

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