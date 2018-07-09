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Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры

Происшествия

Тайские власти засекретили операцию по спасению подростков из пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй, куда ребята отправились в поход со своим тренером, но вернуться назад не смогли из-за того, что выход оказался затоплен. Об этом сообщает РИА Новости.

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Участникам спецоперации по вызволению детей запретили без отдельно данного на то разрешения разглашать подробности происходящего, а тем более, делиться фото- и видеоматериалами. За несоблюдение предписаний грозит строгое наказание.

Новые правила призваны оградить общество от распространения ложной информации, которая за эти дни наводнила СМИ.

Между тем, по информации на 18:30 по московскому времени, известно, что спасены еще четверо мальчиков. Они доставлены в тайскую больницу. Так закончился второй день спасательной операции. Первых четырех школьников удалось вызволить накануне. В заточении остаются еще четыре мальчика и их тренер. Им попробуют помочь позже, когда уровень кислорода в пещере восстановится.

К спасенным пока не пускают родителей, дело в том, что их нужно подробно обследовать. Врачи опасаются, не получили ли они в пещере какие-либо инфекции, в частности, потенциально смертельный лептоспироз. Среди прочих недугов, которыми могут страдать дети, — гипотермия — состояние, которое возникает, когда температура тела падает ниже нормы, и гистоплазмоз — болезнь, которую провоцирует грибок, содержащийся в помете летучих мышей и птиц (от нее прежде всего страдают легкие человека). Однако на данный момент спасенные дети чувствуют себя удовлетворительно, и врачи держат пальцы, чтобы их иммунитет выдержал все перенесенные испытания.

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Темы дети пещера Таиланд спасение затопление
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