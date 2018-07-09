Все умрут? Тайские власти засекретили спасение детей из пещеры

Тайские власти засекретили операцию по спасению подростков из пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй, куда ребята отправились в поход со своим тренером, но вернуться назад не смогли из-за того, что выход оказался затоплен. Об этом сообщает РИА Новости.
Участникам спецоперации по вызволению детей запретили без отдельно данного на то разрешения разглашать подробности происходящего, а тем более, делиться фото- и видеоматериалами. За несоблюдение предписаний грозит строгое наказание.
Новые правила призваны оградить общество от распространения ложной информации, которая за эти дни наводнила СМИ.
Между тем, по информации на 18:30 по московскому времени, известно, что спасены еще четверо мальчиков. Они доставлены в тайскую больницу. Так закончился второй день спасательной операции. Первых четырех школьников удалось вызволить накануне. В заточении остаются еще четыре мальчика и их тренер. Им попробуют помочь позже, когда уровень кислорода в пещере восстановится.
К спасенным пока не пускают родителей, дело в том, что их нужно подробно обследовать. Врачи опасаются, не получили ли они в пещере какие-либо инфекции, в частности, потенциально смертельный лептоспироз. Среди прочих недугов, которыми могут страдать дети, — гипотермия — состояние, которое возникает, когда температура тела падает ниже нормы, и гистоплазмоз — болезнь, которую провоцирует грибок, содержащийся в помете летучих мышей и птиц (от нее прежде всего страдают легкие человека). Однако на данный момент спасенные дети чувствуют себя удовлетворительно, и врачи держат пальцы, чтобы их иммунитет выдержал все перенесенные испытания.
Читайте также:
Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.