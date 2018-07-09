Якутские пассажиры забили таксиста за дорогую поездку

Хулиганы устроили драку с водителем такси и продолжали избивать его даже тогда, когда тот потерял сознание. Об этом следователям сообщили жители дома, которые засняли инцидент. Запись передали в полицию.
По словам очевидцев, сначала водитель и его пассажиры просто ругались. Приехавшие на такси молодые люди посчитали, что за поездку шофер требует слишком большую сумму и отказались заплатить.
Свидетельницей конфликта стала жительница дома Кристина. Выглянув в окно, она заметила, что водитель лежит на земле, а вокруг него столпились хулиганы. Она разбудила мужа, и тот отправился на улицу, чтобы остановить нападавших. Девушка в это время вызвала полицию. Об этом сообщает "НТВ".
Однако сотрудники правоохранительных органов не нашли повода для того, чтобы задержать драчунов. С ними поговорили и решили отпустить.
При этом от рук нападавших пострадал не только водитель такси, но и те, кто пытался предотвратить конфликт. Кристина и ее родные также подали заявления в полицию, предоставив медицинские заключения.
Таксиста госпитализировали, сейчас он лежит в больнице. Медики отмечают, что травмы у мужчины довольно тяжелые. Если вину хулиганов признают, то им может грозить тюремный срок.
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