Дыра в фитнес-трекерах раскрыла ЦРУ, ЧВК и войска в Крыму

Polar Flow, финское фитнесс-приложение, недостаточно хорошо защищало личные данные своих пользователей. Так, из-за ошибки в настройках конфиденциальности, можно было определить имена, адреса и местоположение тысячей пользователей по всему миру.

Речь идет и о тех людях, чьи личные данные должны храниться особенно тщательно — военных, разведчиках, солдатах. Так, благодаря ошибке разработчиков, достаточно было найти на карте какой-нибудь военный объект либо силовое ведомство и отобразить в приложении маршруты от этих мест. Конечной точкой всегда оказывалось место, где проживает пользователь фитнесс-приложения.

Так, среди тех, на кого удалось "выйти" благодаря приложению, оказались, например, российские военнослужащие в Крыму, люди, работающие в ФБР и NASA, сотрудники атомных электростанций и даже пилоты, участвующие в военной кампании в Сирийском государстве.

Журналисты не стали опубликовывать какую-либо личную информацию людей, чье местоположение удалось определить благодаря Polar Flow. Вместо этого сотрудники средств массовой информации указали на ошибку в приложении разработчикам, после чего те приостановили работу приложения, извинились и пообещали исправить собственную оплошность.

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