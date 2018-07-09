Полиция расстреляла пса, защищавшего пьяного хозяина

В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала сотрудникам выйти из автомобиля. Они остановились, чтобы помочь хозяину пса, лежавшему на улице без сознания из-за алкогольного опьянения. Об этом сообщает Znak.com.

Фото: Fotodom.ru

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов возле воинской части. Сотрудники полиции пытались припарковать свой автомобиль и выйти из машины, чтобы помочь человеку, потерявшему сознание. По улице он шел вместе со своей собакой.

Только животное, видимо, посчитало, что полицейские хотят навредить хозяину, поэтому не давало правоохранителям даже открыть двери автомобиля.

В итоге один из сотрудников сделал пару выстрелов по собаке. Сначала она отбежала на несколько метров, а затем упала замертво. Это произошло на глазах нескольких очевидцев.

За комментарием журналисты портала обратились к официальному представителю ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых. Он заявил, что выстрел по животному стал для полицейских вынужденной мерой, так как собака вела себя неадекватно, пыталась прокусить колеса служебного автомобиля, а до этого покусала другого проходящего мимо человека.

"Дело закончилось тем, что в больницу был доставлен не только прохожий, но и сам хозяин этой собаки, который, как выяснилось, был в невменяемом нетрезвом состоянии. В отношении владельца животного полицейские завели административное делопроизводство за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. По данному факту территориальным ОВД проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение", - цитирует "Znak.com" Валерия Горелых.