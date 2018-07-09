Иранскую девушку арестовали за танец

Тысячи девушек по всему миру танцуют на камеру и выкладывают получившиеся видео в сеть Интернет. Да вот только подавляющее большинство из них удивится, что за подобное можно получить не только лайки, репосты и комментарии, но и вполне себе реальный арест. Такое зачастую случается в ряде стран Ближнего Востока, например, Иране.

Фото: instagram.com/ maedeh_hozhabri

Иранское правительство строго следит за тем, как одеваются женщины их государства. Помимо этого, существует запрет на танцы на публике с человеком противоположного пола, если это только не член семьи.

Так, на днях полиция арестовала иранскую девушку за то, что она выложила свой танец без обязательного головного убора в виде платка или хиджаба в социальную сеть Instagram. На видеозаписи молодая девушка танцует под западные и иранские музыкальные хиты.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда в Иране людей задерживают за танцы. Так, в 2014 году шесть молодых иранцев, разместивших в сети Интернет видеозапись, на которой они танцуют на улицах и крышах Тегерана, столицы Ирана, были арестованы и в последствии получили условные приговоры сроком до одного года.

Сотни пользователей социальных сетей поделились сообщениями и видео в поддержку задержанной полицией девушки. Свои записи они выложили под хэштегом # dancing_isn't_a_crime.

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