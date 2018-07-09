Депутатов Госдумы начали бить на улице

Стало известно, что на улице было совершено нападение на Сергея Жигарева, депутата Государственной думы от партии ЛДПР. Кто и зачем решился покуситься на жизнь и здоровье парламентария, пока остается неизвестным.

Фото: zhigarev.ru

Сообщается, что в больницу Жигарев поступил с сотрясением мозга, подозрением на перелом челюсти и многочисленными ушибами, гематомами и ссадинами. Перелом челюсти не подтвердился. От госпитализации парламентарий отказался. В правоохранительные органы он обращаться не намерен, поэтому вряд ли тайна нападения на депутата когда-либо раскроется. Быть может, Жигарев осведомлен, кто и почему напал на него, но, возможно, не хочет, чтобы это предавалось огласке.

Сергей Жигарев — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва. Избран по 127 одномандатному избирательному округу. Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член национального банковского совета России.

Женат, воспитывает троих детей. Старший сын депутата, Жигарев Кирилл, также занимается политикой и состоит во фракции ЛДПР. В 2010 году журнал Forbes оценил доход семьи Жигаревых в сорок миллионов рублей. Отметим, что пострадавший известен и своей благотворительной деятельностью.

Читайте также:

Сергей ЖИГАРЕВ: "Торговые сети превратились…"