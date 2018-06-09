СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион

Пассажиры, которые должны были лететь из Владивостока в Екатеринбург, не смогли даже попасть в самолет. Сотрудники авиакомпании потребовали у них китайскую визу. Нужного штампа в паспорте россиян не оказалось.

Выяснилось, что во время рейса лайнеру «Уральских авиалиний» требовалась дозаправка. Дополнительным топливом самолет должны были снабдить в Пекине. Пассажиры об этом не знали. Улететь в Екатеринбург не смогли 13 человек.

При этом один из пассажиров заявил, что летал подобными маршрутами через Китай раньше, и тогда у него визу якобы никто не потребовал. Однако Поднебесная официально не предоставляет транзитный коридор гражданам нашей страны, путешествующим по России.

Пассажиры считают, что перевозчик обошелся с ними грубо и непозволительно. Представители компании не только не предупредили их об остановке в Китае, но и «по-хамски» говорили с путешественниками после того, как выяснилось, что виз у россиян нет. Стоимость билетов пообещали вернуть не полностью, а с удержанием 25%.

При этом в «Уральских линиях» заявляют, что не обязаны предупреждать пассажиров о специфике прохождения транзита.