Пассажир "сдал" бортпроводника, выпивающего в туалете

Стюарта, который намеревался утроить тайную "вечеринку" для одного и выпил бутылку пива в туалете, вычислил бдительный пассажир. Он нашел пустую тару в мусорном ведре.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Самолет, где произошел инцидент, летел из Гонолулу, Гавайии, в Японию. Лайнер принадлежит компании Japan Airlnes.

Бдительный пассажир наблюдал за бортпроводником, который, по его мнению, употреблял спиртное во время полета. Чтобы подтвердить свои догадки, путешественник пошел в уборную, где нашел пустую банку из-под пива. Об этом он сообщил начальству.

Бортпроводникам запрещено распивать алкогольные напитки не только во время полета, но и за 12 часов до него. Об этом заявили представители авиакомпании. Но двадцатилетний сотрудник решил нарушить это правило. Свой поступок он объяснил тем, что ему было очень тяжело заснуть. Поэтому он решил выпить пива, чтобы ускорить этот процесс. Japan Airlnes обещала наказать виновного.

С бортпроводниками случаются и другие курьезные ситуации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что стюардесса одной их крупных британских авиакомпаний заявила, что пассажиры в полетах предлагают деньги за интим с обслуживающими их девушками. По ее словам, коллеги часто зарабатывали тем, что оказывали услуги сексуального характера пассажирам первого и бизнес-классов.

В прошлом году тенденцию рассказов о "тяжелой судьбе" бортпроводниц подхватили и российские издания. Однако стюардесса одной из отечественных авиакомпаний опровергла подобные домыслы.