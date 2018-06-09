B-1B повторили позор F-35, Zumwalt и авианосца Gerald Ford

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки приостановили эксплуатацию бомбардировщиков B-1B. После вынужденной посадки самолета началось расследование, выявившее неполадки с катапультированием кресла пилота.
Стоит отметить, что данные бомбардировщики составляют значительную часть американской военной авиации. США активно использовали самолеты данного типа. В частности, в апреле текущего года B-1B бомбили сирийские объекты химической промышленности.
До этого в центре скандала оказались американские истребители F-35. В сети Интернет была обнародовано видеозапись, на которой истребители один за одним взлетают с авианосца. На записи отчетливо видно, как пилоты при взлете бьются головой о верхнюю часть кабины. При этом у многих из них с головы слетают шлемы.
F-35 давно уже является предметом споров и прений на различных уровнях. Несмотря на свою высокую даже по меркам военной техники стоимость, истребитель имеет целый ряд технических неполадок. В частности, у F-35 серьезные проблемы с программным обеспечением, то есть "мозгом" истребителя. Неполадки подобного рода напрямую влияют на точность стрельбы.
Совсем недавно во время прохождения Панамского канала вышел из строя американский эсминец Zumwalt. Также в Пентагоне признали, что самый дорогой авианосец в мире Gerald Ford непригоден для ведения боевых действия, так как самолеты испытывают сложности про посадке на него, а системы самообороны авианосца совершенно беззубы и не смогут в случае чего защитить его от атаки противника.
Таким образом, американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B — не первое, и, скорее всего, не последнее оружие Соединенных Штатов, к боеспособности которого есть большие вопросы.
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