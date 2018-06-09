62 школьника на Урале отравились котлетой "Здоровье"

Шестьдесят два ребенка и двое вожатых из детского лагеря "Сосновый бор" госпитализированы с кишечной инфекцией. Место отдыха расположено в Кувшинском городском округе Свердловской области. По данным "Интерфакс", на настоящий момент следователи получили информацию о том, что именно ели дети и взрослые в этот день, и что могло стать причиной отравления.

Фото: Fotodom.ru

Как рассказал представитель пресс-службы управления СКР по региону, в обеденном меню были картофельный суп и говяжья котлета "Здоровье" с тушеной капустой, а также хлеб и компот, на полдник была предложена творожно-рисовая запеканка.

После приема пищи у детей в возрасте от 7 до 12 лет и вожатых появились признаки отравления.

Сейчас ведется cледствие, чтобы выяснить, каким образом недоброкачественные продукты могли попасть в детское учреждение.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", Минобрнауки подготовило методические рекомендации, которые призвали администрации детских лагерей установить видеокамеры на территории своих учреждений, дабы контроль за детьми и обстановкой был усилен. Успели ли оборудовать камерами наблюдения данный лагерь, не сообщается.

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