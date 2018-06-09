В Москве пойман маньяк, заколовший школьницу в сердце

В следственном комитете Российской федерации подтвердили информацию о задержании мужчины, воткнувшего нож в грудь 11-летней москвички. Как сообщают следователи, задержанным оказался 43-летний рецидивист, ранее судимый за ряд особо тяжких преступлений.
Напомним, что особо тяжкими преступлениями согласно УК РФ считаются те деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Умышленные деяния такого рода характеризуются повышенным уровнем общественной опасности.
В данный момент следователи работают над установлением обстоятельств и мотивов совершенного мужчиной преступления.
Напомним, что вчера стало известно о том, что в столичном районе Очаково мужчина совершил нападение на несовершеннолетнюю школьницу. Уточняется, что нападение произошло на лестничной клетке, когда девочка подходила к двери своей квартиры. Мужчина ударил девочку ножом прямо в сердце. Ей удалось выжить — прямо сейчас медики борются за ее жизнь.
Мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Информация о задержании особо опасного преступника появилась сегодня.
Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.
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