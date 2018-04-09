Челябинских школьников госпитализировали с линейки "Дня здоровья"

Более десяти школьников Челябинской области попали в больницу после "линейки здоровья".

9 апреля 13 школьников возрасте от 7 до 15 лет и двое педагогов один за другим упали в обморок и были доставлены в больницу прямо с торжественной линейки, посвященной Всемирному дню здоровья.

Медики пытаются определить причину инцидента. Взятая специалистами проба воздуха оказалось чистой, результаты исследования воды станут известны 11 апреля.

По данным СК России, возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК). "В настоящее время девять детей из лечебного учреждения выписаны, четверо детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания", - отметили в следствии.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что четыре школьника госпитализированы в Ижевске с недомоганием. Медики поставили пятикласникам диагноз острый инфекционный гастрит.

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