Столичные правоохранители сообщили об инциденте, произошедшем с пенсионеркой в ее собственном подъезде.
По данным телеграм-канала Mash, в Москве грабитель попытался похитить у пенсионерки пакет с мусором.
Когда женщина закричала, злоумышленник сбежал, и она смогла самостоятельно выбросить отходы.
Сообщается, что злоумышленник напал на женщину, но 79-летняя москвичка смогла дать отпор, так и не выпустив из рук свой пакет. В итоге вор сбежал, и женщина самостоятельно выбросила мусор.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Подольске в квартире 77-летней женщины обнаружили мумифицированные тела двух людей. По словам хозяйки квартиры, это ее брат и сестра, которые умерли 8 или 9 лет назад, сообщает СУ СКР по Московской области.
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