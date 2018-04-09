Правоохранительные органы Грузии начали расследование по факту нападения в Тбилиси на группу приезжих из стран Африки.
Министерство внутренних дел Грузии начало изучение инцидента, получив видео снятое одним из африканцев. Ролик был показан в понедельник телекомпанией "Рустави 2".
Кадры видео показывают, как на группу африканцев, игравших в футбол на спортивной площадке, нападают вооруженные палками мужчины и избивают их.
Один из пострадавших, гражданин Нигерии заявил журналистам, что нападение на него и его друзей было осуществлено по расистским и дискриминационным признакам.
По его словам, "неизвестные, вооруженные палками, кричали нам, чтобы мы убирались в Африку, оскорбляли нас".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что грузинские курильщики марихуаны постановлением Конституционного суда освобождены от уголовного преследования.
В постановлении суда говорится, что употребление марихуаны в небольших дозах не будет подлежать тюремному наказанию. Главным условием «ненаказуемости» является недостаточное для продажи количество - до 70 грамм травки.
Отмечается, что стражи закона признали неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования: это все еще считается уголовно наказуемым деянием. Соответствующую статью уголовного кодекса Конституционный суд намерен отменить в ближайшее время.
Инициатором смягчения закона выступил аппарат омбудсмена Грузии. По его мнению, предусмотренное в данных случаях наказание являлось чрезмерным.
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