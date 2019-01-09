На Урале арестуют мужчину, сообщившего о теракте в Магнитогорске

9 января Левобережный районный суд Магнитогорска определит меру пресечения для мужчины, оставившего ложное сообщение о теракте. Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на консультанта суда Елену Полкунову.

Неизвестный мужчина 8 января сообщил о том, что планируется подрыв одного из домов в Магнитогорске. По данным ФСБ, звонившим оказался ранее неоднократно судимый гражданин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Ложное сообщение о теракте»).

Напомним, что 31 декабря в 4 утра по московскому времени в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома. 3 января первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сообщил, что сотрудники МЧС закончили спасательную операцию в Магнитогорске. В течение четырех дней спасатели извлекли тела 39 людей.

Основной версией причины взрыва остается взрыв газа в одной из квартир. 4 января Следственный комитет России (СКР) распространил сообщение о том, что следов взрывчатых веществ и взрывных устройств в развалинах дома обнаружено не было.

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