В Саранске физрук умер на футбольном поле во время тренировки

В Саранске 62-летний физрук умер на футбольном поле во время тренировки. Учитель тренировал местную команду, сообщает eg. ru.

Происшествие случилось во время новогодних каникул, физруку стало нехорошо, а после он умер. Для детей это стало большой трагедией: они любили учителя и положительно отзывались о нем. Все свое свободное время физрук уделял спорту и проводил его вместе с детьми.

По словам врачей, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, так как у него давно наблюдались проблемы с сердцем.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве 16-летняя школьница умерла на уроке физкультуры. Инцидент случился в одной из школ Кузьминского района.

Девочке на уроке стало плохо, она потеряла сознание и умерла. Учитель пытался оказать школьнице первую помощь, он же и вызвал "скорую". По данному факту проводилась доследственная проверка.

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