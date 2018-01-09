Москвича порезали за замечание "тут вам не туалет"

В Москве мужчина получил ножевое ранение в грудь после перебранки с неизвестным. Инцидент произошел на улице Братиславской, сообщает "РЕН ТВ".

Фото: REX

Пострадавший доставлен в больницу. Известно, что поводом для замечания стало справление нужды в арке дома. За этим последовала перебранка, а затем и удар ножом. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве полиция задержала женщину, которая стреляла из пневматического пистолета по машинам. Информация о неадекватной даме, которая "сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета" поступила в дежурную часть в понедельник, 8 января, утром.

Машина стояла на улице Литвина-Седого. Сотрудники полиции задержали 48-летнюю женщину.

В результате стрельбы повреждены четыре машины. Как рассказал собеседник агентства, собственники этих автомобилей уже написали заявления в полицию. Идет проверка.

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