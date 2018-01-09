Горевший лайнер из Екатеринбурга долетел до Шереметьево

В Москве в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет из Екатеринбурга, загоревшийся во время полета. В самолете оказались неполадки с электропроводкой, в салоне произошло небольшое возгорание, сообщает "Интерфакс".

Перед посадкой в "Шереметьево" самолета Боинг-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром.

Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители.

Пилоты продолжили полет и сумели благополучно приземлить лайнер в "Шереметьево". После посадки пассажиры лайнера были эвакуированы, а самолет отстранен от полетов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 6 января в интернете появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту в Торонто. В результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один лайнер загорелся.

Это произошло после того, как Boeing 737-800 на подъезде к трапу задел другое судно. Отмечается, что на борту Boeing находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы.

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