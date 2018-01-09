В Москве в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет из Екатеринбурга, загоревшийся во время полета. В самолете оказались неполадки с электропроводкой, в салоне произошло небольшое возгорание, сообщает "Интерфакс".
Перед посадкой в "Шереметьево" самолета Боинг-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром.
Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители.
Пилоты продолжили полет и сумели благополучно приземлить лайнер в "Шереметьево". После посадки пассажиры лайнера были эвакуированы, а самолет отстранен от полетов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 6 января в интернете появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту в Торонто. В результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один лайнер загорелся.
Это произошло после того, как Boeing 737-800 на подъезде к трапу задел другое судно. Отмечается, что на борту Boeing находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.