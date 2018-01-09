В Москве задержана расстреливавшая автомобили женщина

В Москве полиция задержала женщину, которая стреляла из пневматического пистолета по машинам. Информация о неадекватной даме, которая "сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета" поступила в дежурную часть в понедельник, 8 января, утром, сообщает пресс-служба столичного главка.
Машина стояла на улице Литвина-Седого. Сотрудники полиции задержали 48-летнюю женщину.
В результате стрельбы повреждены четыре машины. Как рассказал собеседник агентства, собственники этих автомобилей уже написали заявления в полицию. Идет проверка.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве 31 декабря полиция задержала подозреваемого, который открыл стрельбу рядом с Красной площадью. В результате стрельбы были тяжело ранены два человек.
"В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — говорилось в сообщении МВД.
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