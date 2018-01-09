Space X Илона Маска утопил секретный спутник Zuma

Стратегическое командование ВВС США сообщило о том, что не может отследить секретный спутник Zuma. Спутник был выведен на орбиту компанией SpaceX Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Фото: Spacex.com

Скорее всего, спутник не смог достичь орбиты и разбился. В компании по факту произошедшего начали расследование, однако на данный момент каких-либо указаний на "саботаж" или другие неисправности либо "помехи" нет. Спутник не вышел на орбиту из-за сбоя работе ускорителя второй ступени Falcon 9, пишет Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, спутник был утерян и упал вместе со второй ступенью в океан. Представитель SpaceX Джеймс Глисон комментировать СМИ эту информацию отказался, заметив однако, что, по его сведениям, данные наблюдений в настоящий момент показывают: "Falcon 9 формально" выполняет свою задачу.

Falcon 9 со спутником Zuma была запущена 8 января с мыса Канаверал во Флориде. Портал Space. com отмечал, что заказ SpaceX на запуск спутника был сделан правительством США, но какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию, не уточнял.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что компания Илона Маска SpaceX сообщила о взрыве двигателя Merlin во время "квалификационных испытаний". Происшествие случилась 5 ноября, пострадавших нет.

Взрыв во время испытаний произошел во время рекордного по количеству запусков года для SpaceX. До конца 2017 года компания планирует запустить еще три ракеты Falcon 9, каждая из которых оборудована девятью двигателями Merlin.

Что только ни случалось с Falcon 9: она разваливалась в воздухе, горела и взрывалась. Впервые ракета смогла долететь до мыса Канаверал у ракеты только в 2015 году.

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