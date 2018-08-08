Украинка попыталась съесть живого котенка в метро

Инцидент произошел в метрополитене Киева. Женщина в возрасте продавала маленьких котят. Так получилось, что мимо проходила активистка одной из организаций по защите животных. Она решила попросить продавщицу отдать ей котят бесплатно. То, что случилось дальше, может повергнуть в легкий шок.
По словам очевидцев, сразу после этих слов зоозащитницы, украинка схватила подвернувшееся под руку животное и вцепилась зубами в его лапку. Неравнодушные прохожие кинулись на помощь и вырвали несчастное животное из рук сумасшедшей продавщицы. Отмечается, что гражданам даже пришлось применить силу. В конфликт вмешался находящийся неподалеку полицейский патруль.
Продававшая котят украинка тут же принялась жаловаться сотрудникам правоохранительных органов на оскорбления и унижения со стороны проходящих мимо людей, пытаясь доказать, что это они спровоцировали ее на столь безумный поступок.
Котенка отвезли к ветеринару. Тот заявил, что животному повезло — вгрызись женщина зубами на пару миллиметров глубже, он бы буквально потерял конечность.
Теперь активисты собирают деньги на лечение животинки — ему необходимо провести несколько процедур электрофореза. Всего необходимо собрать почти две тысячи гривен. В рублях это что-то около десяти тысяч.
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