Голодный гастарбайтер снова изнасиловал ребенка под Питером

Инцидент произошел неподалеку от города Приозерска Ленинградской области. 21-летний выходец из Средней Азии изнасиловал 6-летнюю девочку.

Фото: Fotodom.ru/DP

Сотрудникам правоохранительных органов удалось восстановить цепь произошедших событий и задержать злоумышленника. Выяснилось, что несколько дней назад, ранним утром, девочка зашла в амбарное помещение, где преступник разводил кроликов. Там мужчина и напал на ребенка, совершив свое насильственное злодеяние.

Мужчина проживал в поселке с марта этого года. Неподалеку жили его родственники. Полицейским стало известно, что на территории Российской Федерации выходец из Средней Азии находился нелегально.

Работу следователям несколько осложнил тот факт, что насильник не знаком с русским языком. К работе пришлось привлечь переводчика. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о попытке изнасилования, произошедшей в Москве. Там таксист прямо во время поездки напал на молодую девушку. Той несказанно повезло — ей удалось вырваться и бежать. Москвичка даже умудрилась запомнить номер машины. Водителя такси, Магомедова Рамазана, удалось задержать, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, что это далеко не первый случай, когда таксисты совершают противоправные действия в отношении собственных пассажиров.

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