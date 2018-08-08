Провинциальные врачи заставили бабушку с переломом ползти три этажа

Инцидент произошел в республике Мордовия. Там 70-летняя пенсионерка ползком преодолела три этажа, чтобы добраться до кабинета травматолога. Дело в том, что лифт в здании не работает.

Фото: Mash

Известно, что бабушка серьезно повредила лодыжку, и обратилась в местную поликлинику за помощью. Чтобы местные врачи удосужились ей наложить гипс, старушке пришлось ползком преодолеть несколько лестничных пролетов. К счастью, в скором времени ей на помощь пришли неравнодушные пациенты и помогли преодолеть оставшиеся ступеньки. Спускаться же пенсионерка пришлось самостоятельно — лифт все еще не работал, а помочь ей оказалось некому.

Руководство поликлиники уверяют местные средства массовой информации, что лифт сломался лишь за несколько дней до инцидента. Правда ли это — неизвестно. Непонятно, что помешало врачам на время поломки перенести кабинет травматолога на первый этаж. А если копнуть поглубже, то совсем непонятно, почему кабинет травматолога изначально находится так высоко.

В комментариях пользователи уверяют, что несчастной бабушке еще повезло. По словам одного из них, в его больнице травматолог находится на шестом этаже, а рентгенолог и вовсе на восьмом. В случае чего человеку с переломом придется несколько раз подниматься и спускаться по лестнице.

Читайте также:

Реформа здравоохранения в Москве: плюсы и минусы