Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кубанского каннибала будет охранять Росгвардия

Происшествия

Не так давно в России прогремела история о семье Бакшеевых из Краснодарского края. Семейная пара вела асоциальный образ жизни и промышляла серийными убийствами и каннибализмом.

Кубанского каннибала будет охранять Росгвардия. 390531.jpeg
Фото: facebook.com/СУ СКР по Краснодарскому краю

Попались людоеды случайно. Дмитрий Бакшеев потерял свой мобильный телефон. На нем хранились жуткие фотографии, на которых был запечатлен процесс поедания Бакшеевым человеческих останков.

Следствию удалось установиться причастность Бакшеевых к убийству 35-летней женщины. В ходе распития спиртных напитков между ней и краснодарскими каннибалами возник конфликт. Недолго думая, мужчина совершил убийство своей новой приятельницы. После он расчленил тело жертвы и забрал домой часть ее останков.

Согласно слухам, в квартире у Бакшеевых обнаружены лоскуты человеческой кожи, консервы с человечиной, а также рецепты по приготовлению человеческого мяса.

В данный момент супруги находятся под следствием. Недавно выяснилось, что у Дмитрия Бакшеева имеется опасное инфекционное заболевание. Его нахождение в следственном изоляторе создает угрозу как для его жизни, так и для жизни и здоровью сокамерников. В этой связи сотрудники правоохранительных органов решили поместить его в специализированное лечебное заведение. Обеспечит охрану места лечения Бакшеева Национальная гвардия Российской Федерации.

Читайте также:

Нью-йоркский пожиратель детей Альберт Фиш

Что общего у Троцкого и Робеспьера Что общего у Троцкого и Робеспьера

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


За сирийскую оппозицию воюют людоеды
Темы убийство Бакшеевы каннибалы Краснодарский край
Обсудить
Актуальная аналитика
Кремль
Кто помогает Навальному сорвать выборы 9 сентября
Формула небес
Роли, которые играют Львы. Львы, которые играют роли
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Все >
ИноСМИ признали: без ядерного оружия Россию расчленили бы
"Ромир": число обладателей криптовалют в РФ находится в пределах статпогрешности
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Мобильное приложение для стоматологического здоровья теперь доступно для iOS
Итоги и выводы по вооруженному конфликту на территории Южной Осетии
Финансовый регулятор Великобритании предупреждает инвесторов о фирмах-клонах
Названы обстоятельства, при которых стресс может быть очень полезен
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
Найдено самое дешевое жилье в миллионнике
Кубанского каннибала будет охранять Росгвардия
Читательский топ
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
Медведев проговорился о реальных причинах войны-2008
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
ФСБ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Наука и техника
Пиву вернули статус "полезного напитка"
Мир
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Мир
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
Власть
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог

В России планируется ввести так называемый налог с самозанятых. Федеральная налоговая служба прокомментировала нововведение.

Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Политика
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Экономика
Россия сделала ход: введены ответные пошлины на часть товаров из США
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.

Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Экономика
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Власть
На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий
Соломон Соловьев Роли, которые играют Львы. Львы, которые играют роли Соломон Соловьев Игорь Буккер Пойди туда, не знаю куда: этого нет на картах Игорь Буккер Василий Амирджанов Саудиты обвинили канадцев в домогательстве Василий Амирджанов
Комментарии
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Сенаторы США готовятся объявить Россию страной-террористом
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию

Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".

Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Ближний Восток
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
США и Канада
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Бывший СССР
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
США и Канада
Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ