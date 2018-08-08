Кубанского каннибала будет охранять Росгвардия

Не так давно в России прогремела история о семье Бакшеевых из Краснодарского края. Семейная пара вела асоциальный образ жизни и промышляла серийными убийствами и каннибализмом.

Фото: facebook.com/СУ СКР по Краснодарскому краю

Попались людоеды случайно. Дмитрий Бакшеев потерял свой мобильный телефон. На нем хранились жуткие фотографии, на которых был запечатлен процесс поедания Бакшеевым человеческих останков.

Следствию удалось установиться причастность Бакшеевых к убийству 35-летней женщины. В ходе распития спиртных напитков между ней и краснодарскими каннибалами возник конфликт. Недолго думая, мужчина совершил убийство своей новой приятельницы. После он расчленил тело жертвы и забрал домой часть ее останков.

Согласно слухам, в квартире у Бакшеевых обнаружены лоскуты человеческой кожи, консервы с человечиной, а также рецепты по приготовлению человеческого мяса.

В данный момент супруги находятся под следствием. Недавно выяснилось, что у Дмитрия Бакшеева имеется опасное инфекционное заболевание. Его нахождение в следственном изоляторе создает угрозу как для его жизни, так и для жизни и здоровью сокамерников. В этой связи сотрудники правоохранительных органов решили поместить его в специализированное лечебное заведение. Обеспечит охрану места лечения Бакшеева Национальная гвардия Российской Федерации.

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