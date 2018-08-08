Кубанского каннибала будет охранять Росгвардия

Не так давно в России прогремела история о семье Бакшеевых из Краснодарского края. Семейная пара вела асоциальный образ жизни и промышляла серийными убийствами и каннибализмом.
Попались людоеды случайно. Дмитрий Бакшеев потерял свой мобильный телефон. На нем хранились жуткие фотографии, на которых был запечатлен процесс поедания Бакшеевым человеческих останков.
Следствию удалось установиться причастность Бакшеевых к убийству 35-летней женщины. В ходе распития спиртных напитков между ней и краснодарскими каннибалами возник конфликт. Недолго думая, мужчина совершил убийство своей новой приятельницы. После он расчленил тело жертвы и забрал домой часть ее останков.
Согласно слухам, в квартире у Бакшеевых обнаружены лоскуты человеческой кожи, консервы с человечиной, а также рецепты по приготовлению человеческого мяса.
В данный момент супруги находятся под следствием. Недавно выяснилось, что у Дмитрия Бакшеева имеется опасное инфекционное заболевание. Его нахождение в следственном изоляторе создает угрозу как для его жизни, так и для жизни и здоровью сокамерников. В этой связи сотрудники правоохранительных органов решили поместить его в специализированное лечебное заведение. Обеспечит охрану места лечения Бакшеева Национальная гвардия Российской Федерации.
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