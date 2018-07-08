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Источник Правда.Ру

Сквернословие довело пассажира рейса Москва — Екатеринбург до административной ответственности

Происшествия

К административной ответственности привлечен пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Екатеринбург. Мужчина сквернословил на борту самолета, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сквернословие довело пассажира рейса Москва — Екатеринбург до административной ответственности. 389228.jpeg
Фото: Pravda.Ru

Она рассказала, что сотрудникам дежурной части аэропорта Кольцово поступила информация: к борту авиалайнера, прибывающего из московской авиагавани Домодедово, необходим полицейский наряд.

Сотрудники транспортной полиции прибыли на вызов и отправили в дежурную часть гражданина, что вел себя несдержанно и позволял браниться по время рейса. Волк пояснила: нарушителя привлекли к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что из-за шутки о заложенной в Boeing 737 бомбе пострадали минимум 11 человек. Самолет принадлежит индонезийской компании Lion Air. "Шутника" арестовали.

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