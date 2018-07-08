Работники варшавского аэропорта пострадали из-за утечки химиката

Трудящиеся варшавского аэропорта им Фредерика Шопена пострадали из-за утечки токсичного вещества. Сейчас под наблюдением специалистов 14 человек.
Утечка произошла в центральном грузовом терминале. В настоящий момент эксперты полагают, что виновник инцидента - фенилацетонитрил, он хранился в 36 бочках. Возможно, протекла одна из них. В произошедшем разбираются специалисты в области химического и экологического надзора, ситуация взята под контроль.
Произошедшее никак не отразилось на прилетающих и улетающих, они вовремя попали на свои рейсы, а также их здоровье было в безопасности.
Ранее «Правда.Ру» рассказывала, что 30 июня в Эймсбери госпитализировали британцев в больницу Солсбери. Позже в их организме были найдены следы отравления веществом, подобным "Новичку".
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