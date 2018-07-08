СМИ: ливни в Японии унесли жизни 70 человек

Жертвами ливней, которые настигли Японию, и оползней стали уже 70 человек. Такую цифру озвучило агентство Kyodo. Пропали без вести 60 человек. Спасатели пытаются найти их.
Сложившуюся ситуацию уже обсудили премьер-министр Синдзо Абэ и правительство страны, они собрались на экстренное заседание. Абэ подчеркнул, что сейчас главный противник спасателей -время, "безопасность людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей".
Стихийное бедствие произошло из-за тайфуна "Прапирун", именно он породил ливни. Стоит отметить, что еще среду тайфун превратился в область низкого давления и исчез над Японским морем. Это уже 7 циклон в нынешнем году, который образовался в Тихом океане.
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