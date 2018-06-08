Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"

Тележурналистку Александру Терикову уволили за рассказ о детсадовском празднике, где четырехлетки пели песню про "дядю Вову". История произошла в Нижневартовске.

Женщина выложила в Instagram снимок заявления, в котором говорится, что журналистка просит уволить ее из-за активной гражданской позиции. Терикова также прокомментировала пост, заметив, что она первая журналистка в городе, лишенная работы "за диссидентство и появление в эфире @tvrain_inside".

Отметим, что до произошедшей истории женщина трудилась на городском частном телеканале N1, принадлежащем Ринату Каримову. Он также с 2017 года гендиректор местной ТРК "Самотлор".

Хозяин N1 резко отреагировал на тот факт, что Терикова прокомментировала ситуацию, случившуюся в детсаде, в эфире "Радио свобода" и "Дождя". Каримов в резких выражениях потребовал, чтобы журналистка ушла, позже редактор порекомендовала подать заявление об увольнении. Александра пояснила, что так и сделала, ибо в ином случае ее лишили бы работы по статье.

Терикова также пояснила, что не ожидала такой реакции: когда история только начала разворачиваться, работу на канале одобрили. Кроме того, было несколько эфиров, где обсуждалась тема. Также администрация города прокомментировала для канала эту ситуацию, поддержав недоумение родителей. По словам журналистки, редакция всегда лишь приветствовала диалог с коллегами. Александра рассказала и о том, почему решила сообщить об увольнении через соцсеть: она полагает странной тенденцию увольнять с работы за точку зрения и за то, что начальство испугалось реакции власть имущих.

Кроме того, СМИ узнали, что вынужден был покинуть редакцию еще один сотрудник, работавший над темой, — Константин Щербина.

Напомним, история началась с праздника вокального объединения "До-ми-соль-ка" нижневартовского детсада №68. Мама подопечной Александра Терикова выразила возмущение композициями, выбранными для ребят. Воспитанники 4 и 5 лет исполнили песню Вячеслава Антонова "Дядя Вова, мы с тобой". Видео выступлений журналистка выложила в Instagram.

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