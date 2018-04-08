Столкновение электрички и маршрутки в Крыму: пятеро погибших

В пригороде Армянска на железнодорожном переезде столкнулись электричка и микроавтобус. Пять человек погибли и четверо пострадали. Об этом рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова, сообщает РИА Новости.

"Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения", — сказала Кондрашова.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск случилась в 11.45. В микроавтобусе находились 13 человек.

Известно, что трое пострадавших отправлены в Красноперекопскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Никто из пассажиров электрички не пострадал.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что крымская полиция после ДТП на трассе Керчь-Феодосия возбудила уголовное дело по факту гибели семи человек.

В Ленинском районе столкнулись два большегрузных автомобиля и легковой автомобиль ВАЗ-2105. Погибли семь человек, в том числе четверо детей.

По предварительной версии, к аварии привело нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ-2105. Он, совершая обгон большегрузного автомобиля, по касательной столкнулся с ним, после чего вылетел под встречный грузовик.

В результате столкновения грузовики загорелись. Легковой автомобиль с людьми сильно деформировался. В темноте из-за плохой видимости участником данного ДТП стал еще один грузовик.