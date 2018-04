Опубликовано видео тарана танкером особняка в Босфоре

Мальтийский танкер Vitaspirit протаранил историческую виллу при прохождении Босфора. В Сети появилось видео столкновения.

Фото: twitter.com/Turkey_Pics

В Босфорском проливе в субботу, 7 апреля, из-за неисправности рулевого оборудования экипаж потерял контроль над судном и не мог его остановить. Это подтверждают переговоры экипажа со спасателями, расшифровку которых приводит издание Hurriyett.

Грузовой корабль 2001 года постройки, имеющий габариты 225 на 32 метра, врезался в историческую виллу на берегу Босфора. Этот особняк построен в XVIII веке и использовался для проведения свадеб и концертов. Он находится под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.

На место происшествия прибыли корабли береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit от особняка.

О пострадавших не сообщается, однако на кадрах с места происшествия видны значительные повреждения, причиненные особняку.

Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину. Из-за инцидента движение в проливе остановили в оба направления.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сухогруз Anda, который перевернулся во время шторма у берегов Крыма, затонул. Восемь из девяти членов экипажа были подняты на борт грузового судна Minoan Grace, приписанного к Мальте. Корабль направлялся в Турцию и, получив сигнал о бедствии, пришел на помощь тонущему сухогрузу.