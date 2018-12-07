Первый канал извинился за белоруса, изображавшего разочарованного украинца с "майдана"

В эфире "Первого канала", посвященного событиям пятилетней давности на Украине, житель Незалежной Кирилл Чубенко рассказал об ужасах государственного переворота.

Так, по словам украинца, ему и его семье из-за "майдана" пришлось тяжело. Позже же, однако, выяснилось, что мужчина, появившийся в кадре, на самом деле уроженец Белоруссии.

В пресс-службе "Первого канала" сообщили, что тщательно перепроверили информацию. Выяснилось, что мужчина действительно является гражданином Белоруссии, а не Украины. "Первый канал", отметим, принес свои извинения, перенеся, впрочем, вину на своих наемных работников из Белоруссии. По словам руководства федерального российского телеканала, их сотрудники не имеют возможности работать на территории Украины, поэтому иногда приходится прибегать к помощи так называемых "стрингеров". На этот раз, попытался оправдаться "Первый канал", стрингеры оказались недобросовестными работниками.

Как сообщила пресс-служба телеканала, достоверная видеозапись интервью с гражданином Украины подверглась браку. Недолго думая, стрингеры "Первого канала" решили снять для сюжета своего знакомого, который в точности повторил слова того самого Кирилла Чубенко.

Зато быт и жизнь россиян "Первый канал" изображает с пугающей достоверностью. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный федеральный телеканал страны решил дать пару-тройку советов нищенствующим россиянам. Так, по словам экспертов из телевизора, бедным жителям страны стоит отказаться от колбасы и хранить кипяток в термосе, чтобы лишний раз не разжигать газовую плиту для чайника. Это, уверены на "Первом канале", значительно сэкономит семейный бюджет.

Фото: www.facebook.com/1tvru/

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