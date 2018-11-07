После Черного моря разведчик США замечен у самого Петербурга

Патрульный самолет Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки совершил разведывательный полет в непосредственной близости от Керченского пролива.
Согласно предоставленным западными авиационными ресурсами данным, американский самолет в течение длительного времени летал в 35 километрах от Керченского пролива. Отмечается, что вылетел он с авиабазы на итальянском острове.
Патрульный самолет ВМС США также совершил полеты вблизи Севастополя и Краснодарского края, а перед этим в течение долгих шести часов разведывал обстановку на Донбассе. Также, выполняя задания в воздушном пространстве Финляндии, американское воздушное судно приблизилось на рекордно близкое расстояние к морским границам Ленинградской области. Во время своей операции патрульный самолет ВМС США находился в каких-то 169 километрах от самого Санкт-Петербурга.
Отметим, что раньше американские самолеты не приближались к северной столице России более чем на 200 километров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сразу несколько истребителей Североатлантического альянса сели на хвост российского самолета над Балтийским морем. Российское воздушное судно не нарушило ничьих воздушных границ и двигалось согласно ранее запланированному маршруту.
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