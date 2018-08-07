В Москве задержали трех человек, жестоко избивших звезду "Такси"

Трех человек задержали по факту избиения звезды фильма "Такси", актера из Франции Сами Насери. Такими сведениями поделился с "Интерфакс" проинформированный источник.

Все задержанные подозреваются в том, что умышленно причинили тяжкий вред здоровью. В планах у следствия добиться их ареста, отметил собеседник агентства.

В этом контексте стоит отметить, что актер, посещая российскую столицу, столкнулся в караоке-клубе с гостями из Белоруссии. Визитеры затеяли конфликт, в ходе которого Насери получил закрытую черепно-мозговую травму.

Позднее гражданина Франции успешно прооперировали в институте глазных болезней имени Гельмгольца. Эксперты заметили, что травма, полученная актером, была тяжелой.

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