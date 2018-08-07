Как в 90-ые: в провинции начинают грабить за длину волос

Молодой человек был ограблен в Уфе из-за внешнего вида. Совершившему злодеяние не понравилась длина волос парня, отметили в пресс-службе МВД РБ. Ценителя "по короче" нашли по горячим следам.

Потерпевший поведал: он возвращался домой, а по дороге, в одном из дворов, неизвестный гражданин стал выражать неудовольствие его прической. В ходе конфликта дворовой "стилист" сулил молодому человеку сделать стрижку. После этого, используя физическую силу, у потерпевшего отняли рюкзак, в котором была дебетовая карта и вещи.

Сотрудники полиции установили, что не любителем длинных волос оказался местный житель 25 лет. Он признался в проступке, вещи потерпевшего были найдены, позже их вернут владельцу.

Уголовное дело по факту грабежа возбудили.

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