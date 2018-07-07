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Источник Правда.Ру

В Испании от разъяренных быков пострадали пять человек

Происшествия

Небольшой испанский город Памплоно знаменит на весь мир фестивалем Сан-Фермин. Когда-то, в 1923 году, этот народный праздник вдохновил самого Эрнеста Хемингуэя на создание известной повести "И восходит солнце". Но прежде всего фестиваль знаменит не этим. Сан-Фермин знаменит энсьерро, добровольным забегом от стада разъяренных быков.

В Испании от разъяренных быков пострадали пять человек. 389210.jpeg
Фото: википедия

Сан-Фермин проводится вот уже около века, в начале июля. И каждый год находятся сотни добровольцев, готовых попытаться убежать от быков, выпущенных из клеток и готовых сбить смельчаков и затоптать. Столь опасная игра не может обойтись без жертв. В этом году, например, пять человек были ранены в результате забега.

Забег представляет собой следующее зрелище. Взорванная петарда провозглашает начало мероприятия. В этот же момент выпускают быков, а толпа пытается убежать от животных, в то же время стараясь держаться к ним как можно ближе — ради веселья и дозы адреналина. Пробежать по узким улочкам городка нужно где-то около километра. Интересно, что буквально единицы пробегают дистанцию полностью — подавляющее большинство сходит с маршрута заранее, запрыгивая на возведенные специально ради этого деревянные заборы. Все, кстати, происходит достаточно быстро — буквально в течение пары минут. Каждый год в энсьерро, опасном испытании, участвуют несколько тысяч испанцев.

Известно, что за все время существования фестиваля Сан-Фермин зафиксировано 16 смертельных случаев.

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Бег с быками в Испании: наперегонки со смертью
Темы быки Испания коррида энсьерро фестиваль
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