Курскому депутату на Руси жить хорошо

В Курске прогремел скандал. Впрочем, ничего нового. Один из депутатов от партии КПРФ в ежегодной декларации о доходах и имуществе не указал о трех десятках квартир, зарегистрированных на его супругу. Наверное, "забыл". Что самое интересное, все они были приобретены в один год. Случилось это в 2016 году. Столь значительная покупка обошлась курской чете в тридцать восемь миллионов рублей.
О вопиющем случае удалось узнать благодаря прокурорской проверке. Но Курская областная дума не спешит разбираться с этим вопросом — так, местные депутаты, рассмотрев этот вопрос, приняли решение не снимать с коллеги депутатских полномочий.
Выкрутиться из ситуации курские депутаты решили более чем хитро — хотя, стоит признать, и достаточно прозрачно. На официальном сайте Думы они просто-напросто взяли и изменили сведения о доходах и имуществе прославившегося депутата, добавив в перечень его недвижимости все 27 незадекларированных квартир, а также увеличив доход супруги с 17 до 56 миллионов рублей.
По решению Курского областного суда Дума все же обязана уволить чиновника. Заседание, на котором решится судьба человека, скупившего добрую половину курских квартир, состоится 19 июля.
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