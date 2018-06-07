Соцпроект для слепых в Барнауле потерпел фиаско после первой же зимы

Фото: Fotodom.ru

Тактильную плитку для слабовидящих людей уложили в Барнауле перед прошедшей зимой. Да вот только первый зимний период для нее оказался и последним. Полностью разрушенную плитку пришлось заново укладывать в этому году, сообщили в пресс-службе минстройтранса по Алтайскому краю.

Тактильная плитка для слабовидящих людей представляет собой ряд специальных желтых квадратов с характерным покрытием. Цель ее — помогать людям с дефектами зрения ориентироваться в пространстве. Обычно такую плитку кладут вдоль дороги, чтобы предупредить слабовидящих людей о приближении к проезжей части.

Всего несколько месяцев прослужила такая плитка в Барнауле. Власти города пояснили, что произошло это по вине производителя — плитка оказалась плохого качества. Стоит отметить, что закупали ее не у одного производителя, а сразу у нескольких фирм. В итоге так вышло, что все производители, у которых закупали товар, оказались недобросовестными.

История закончилась хорошо — власти города обратились к подрядчикам с претензией, и те заменили пришедшее в негодность покрытие на новое. Остается надеяться, что эта тактильная плитка, предназначенная для безопасности людей со слабым зрением, не придет в негодность через несколько месяцев.

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