Рыбак утонул, спасаясь от медведя. Свидетели не смогли помочь

На Камчатке в селе Ковран мужчина утонул в реке, пытаясь оторваться от медведя. В этот день мужчина рыбачил, передвигаясь на лодке.
Как сказали в местной администрации, рыбак оставил судно на берегу, а сам решил подняться на холм, чтобы позвонить друзьям. Уже там он заметил, что к лодке подошел хищник и начал ее разрушать. Мужчина тут же бросился на защиту имущества. Поначалу ему удалось прогнать медведя, но зверь не поспешил удалиться насовсем, поэтому рыбаку пришлось отступать в реку, чтобы спастись от лап лесного животного.
Рыбака подхватило течением и он не смог с ним справиться. Работники местного рыбодобывающего предприятия видели, как произошел инцидент, но не смогли помочь пострадавшему. Труп мужчины нашли утром 7 июня. Медведь после нападения ушел в сторону села Усть-Хайрюзово.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке житель города Вилючинск погиб после нападения двух медведей-людоедов. Одного хищника удалось убить вскоре после трагедии, второго искали около суток. Нападение животных на человека, ловившего корюшку, произошло в минувшую субботу на берегу бухты Крашенинникова в 400 метрах от ближайшего жилого дома.
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