На Камчатке сельчанам месяцами не разрешают хоронить умерших

Фото: Fotodom.ru

О данной проблеме стало известно от жителей села Ковран. Недавно, неподалеку от деревни, спасаясь от медведя, мужчина утонул в реке. Доставить тело погибшего в морг не представляется возможным — в летний период дороги до административного центра нет. Без справки от патологоанатома хоронить умерших жителям севера настрого запрещают.

Зимой люди выходят из положения следующим образом. Тело везут на снегоходе до поселка Тигиля. Из Тигиля на машине уже можно добраться в Палан, тот самый административный центр, в котором есть морг. После проведенной экспертизы труп тем же маршрутом отправляется домой, на похороны. Летом ситуация значительно осложняется — какая-либо дорога до Тигиля отсутствует.

На три села — Ковран, Усть-Хайрюзово и Верхнее Хайрюзово нет ни морга, ни патологоанатома. Местные жители жалуются на то, что они, бывало, несколько месяцев не могли похоронить своих мертвых родственников. Раз даже получили результаты экспертизы уже после того, как труп начала гнить. Жители сел говорят, что летом стараются не умирать.

Обращения в правительство края ничего не дают — там бесконечная нехватка денег, вряд ли у властей найдутся какие-то лишние средства.

Ситуация с похоронами умерших осложнилась буквально пару лет назад, когда в отдаленных населенных пунктах Камчатского края резко сократили медперсонал. Справедливости ради стоит отметить, что нехватка врачей в маленьких населенных пунктах — проблема не только Камчатки, а России в целом. В частности, практически всех ее северных регионов.

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