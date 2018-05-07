Сатанисты подают в суд на штат Арканзас

Представители храма сатанистов заявили, что планируют подать судебный иск о религиозной дискриминации, оспаривающий создание «памятника Десяти Заповедей» на территории арканзасского Капитолия. Сатанисты утверждают: отказ в возведении памятника Десяти заповедей свидетельствует о том, что Арканзас демонстрирует неконституционное предпочтение одной религии над другой.

Сама подача заявки на возведение памятника сатанистов вызвало ужас среди арканзасовских законодателей, которые, по свидетельству Арканзас таймс, отказывались даже открывать общественные слушания по заявке сатанистов

Тем не менее, группа республиканцев, возглавляемая сенатором Джейсоном Рэпертом (R-Conway), настаивал на возведении памятника «Десяти Заповедей» рядом с местным Капитолием. В 2015 году Раппер поддержал закон, который требует от государства разрешения на установку такого памятника.

Памятник был установлен в июне прошлого года, однако в течение 24 часов Майкл Тейт Рид протаранил его своей машиной, крича «Свободу». Он был арестован.

Сатанисты требуют возведения памятника любой ценой. «Миссия Сатанинского Храма состоит в том, чтобы поощрять доброжелательность и сопереживание среди всех людей, отвергать тираническую власть, защищать практический здравый смысл и справедливость и руководствоваться человеческой совестью, чтобы вести благородные занятия, руководствуясь индивидуальной волей», - говорится в их пресс-релизе.

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