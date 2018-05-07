Булонский лес отдают мигрантам для палаточного городка

Члены Компартии Франции, состоящие в составе Парижского городского совета, потребовали отдать часть Булонского леса для оборудования лагерей мигрантов. Их требование было поддержано мэром Парижа Анной Идальго.

Таким образом, бывшие охотничьи угодья французских королей отдадут в пользование мигрантам, сообщает Le Figaro .

Участок, предложенный для постройки огромного лагеря, охватывает почти десять гектаров и расположен рядом с ипподромом Лонгчемп. Ранее предложение о постройке палаточных лагерей отвергалось в связи с близостью к остановкам общественного транспорта.

Тем не менее, коммунист Жан-Ноэль Аква, член совета французской столицы, заявил: «Было бы неплохо, если бы вся территория, включая западную часть Парижа, была отдана для мигрантов».

В последние недели временные лагеря мигрантов в Париже значительно расширились. Согласно подсчетам некоторых городских служб, каждую неделю в столицу Франции прибывает 550 мигрантов .

Палаточные лагеря уже привели к проблемам в городе с молодыми марокканскими уличными бандами, преследующими местных жителей в отдельных районах и обвиняемыми в кражах.

Ранее на прошлой неделе очередной тур Grand Paris Run был отменен, так в связи с тем, что на его традиционном маршруте создан крупный лагерь мигрантов.

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