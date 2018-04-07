Грузовик въехал в толпу людей в Германии

В Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли, пишет "Рейнише пост".
Пострадали 30 человек, часть города, где произошло ЧП, оцеплена полицией. Официальных данных о происшествии нет. В СМИ есть информация, что водитель транспортного средства после наезд покончил с собой.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на улице в центре столицы Швеции в апреле прошлого года грузовик въехал в толпу пешеходов; полиция уже сообщила о наличии пострадавших. Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре столицы Швеции. Наезд произошел на пешеходной улице. На место стягиваются подразделения полиции, спасатели и кареты скорой помощи. По словам очевидцев, на месте произошедшего были сотни человек.
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