Норвежцы настроились на войну с Россией из-за случайно заработавшей сирены

В Норвегии жителей города Вадсе ночью напугала неожиданно включенная сирена. Она сработала около полуночи и выла 15 минут, сообщает телерадиокомпания NRK.

Город расположен у границы с Россией и в ясную погоду норвежцы даже могут разглядеть своих соседей. Поэтому в этой ситуации "подумали о своем восточном соседе".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что известный европейский историк, доктор наук Берн Нистад рассказал о политическом климате Норвегии, о лицемерии и двуличии властей, об отсутствии многих элементарных свобод и об участии страны в действиях НАТО в разных странах. Норвежцы не изменились со времен Ибсена, а пьеса "Враг народа" не потеряла актуальности и в XXI веке.

"У нас все политики — глобалисты, все СМИ поддерживают глобалистов. Сегодня путинская Россия — это вызов или даже угроза для них. Поэтому они постоянно утверждают, что он — диктатор, опасный человек и т. д. А я попробовал говорить что-то другое, и они меня просто уволили. Для наших политиков очень важно, чтобы люди в Норвегии и на всем Западе не узнали правду о России, о Путине", — рассказал эксперт.

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