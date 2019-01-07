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У Турции утонуло судно с россиянами

Происшествия

У турецкого берега в Черном море затонул грузовой корабль "Волга-Балт 214", на котором находились российские граждане. Данная информация поступила в СМИ от источника в турецком правительстве.

У Турции утонуло судно с россиянами. 396805.jpeg

Первый сигнал тревоги с судна поступил около 8 утра. По предварительным данным корабль, шедший под флагом Панамы, находился на расстоянии 80 км от порта Самсун. На место происшествие были сразу отправлены спасательные вертолеты.

На борту корабля находилось 13 членов экипажа, среди которых было девять украинцев, двое россиян и два гражданина Азербайджана. Семь членов экипажа удалось спасти, остальные погибли в водах Черного моря. О судьбе российских моряков пока ничего ничего не известно.

Корабль "Волга-Балт" относится к разряду речных сухогрузов, которые приспособлены для плавания в конкретных местах. Для него допускается плавание в районах, соответствующих разряду "М" Российского Речного регистра. Район плавания. Судно может выходить в Азовское и Балтийское моря, а также Ботнический, Финский, Рижский заливы и тд. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров. Эксперты отмечают, что судно не должно было отправляться в Черное море зимой. Подготовленный экипаж также должен был понимать всю опасность подобного плавания.

Источник фото: социальные сети

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Темы кораль Панама Россия Украина крушение Черное море Азербайджан
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